الكاظمي يتلقى اتصالات من الملك الأردني والرئيس المصري ورئيس الحكومة اللبنانية

2021/11/07 | 15:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقّى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عدداً من الاتصالات الهاتفية من قادة الدول العربية، استنكروا فيها الاعتداء الذي تعرض له منزله عبر الطائرات المسيرة.

حيث تلقّى الكاظمي اتصالاً من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي، وكذلك رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وحملت الاتصالات كلمات الشجب والاستنكار والتضامن، والتأكيد على الوقوف إلى جانب العراق وشعبه وتعضيد أمنه واستقراره، فضلاً عن التأكيد على دعم جهود الحكومة العراقية في مجال الإصلاح، ومحاربة الإرهاب.

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