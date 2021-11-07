2021/11/07 | 15:09 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران تستنكر محاولة اغتيال رئيس وزراء العراق وتحمل "مراكز فكر خارجية" المسؤولية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/07 | 15:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تستنكر محاولة اغتيال رئيس وزراء العراق وتحمل "مراكز فكر خارجية" المسؤولية) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تستنكر محاولة اغتيال رئيس وزراء العراق وتحمل "مراكز فكر خارجية" المسؤولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).