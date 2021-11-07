حالة حب تتسبب بفصل طالب جامعي .. هذه التفاصيل

2021/11/07 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

قررت كلية الفراهيدي، اليوم الاحد، بفصل احد طلبتها بعد قيامه بمصارحة زميلته امام استاذ المادة في القاعة الدراسية.

وبحسب الوثيقة الصادرة عن الكلية وتلقتها (بغداد اليوم)، فان "كلية الفراهيدي قررت فصل الطالب حسن علي حسين برهان في المرحلة الرابعة بعد ما قام بمصارحة زميلته امام استاذ المادة في القاعة الدراسية وبحضور جميع الطلاب".

واضافت ان "الامر ادى الى حدوث فوضى في داخل القاعة الدراسية وحالة من الإرباك لدى الطالبة".

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