التربية تحدد ضوابط انتقال التلاميذ والطلبة للعام الدراسي الجديد

2021/11/07 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تحدد ضوابط انتقال التلاميذ والطلبة للعام الدراسي 2021 – 2022

بغداد اليوم - بغداد

حددت وزارة التربية، اليوم الأحد، ضوابط جديدة بشأن تنقل طلبة "الثالث المتوسط والسادس الاعدادي" للعام الدراسي 2021 – 2022.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "التعليميات تنص ، على عدم السماح بنقل الطلبة المسائيين للصفوف في المرحلة المنتهية (الثالث المتوسط والسادس الاعدادي) من المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة الى المديريات العامة للتربية في المحافظات (كركوك ، الانبار ، صلاح الدين) الا في حالة كونهم من سكنة المحافظات حصراً ، كما ويمنع نقل طلبة الثالث المتوسط والسادس الاعدادي من المدارس الصباحية الى المدارس المسائية ، ايضا يتوقف نقل طلبة الصفوف المنتهية وغير المنتهية للنصف الأول من العام الدراسي لغاية 30 / 11 ، من كل عام وبعد هذا التاريخ من صلاحية مدير عام التربية ولغاية 31 / 12".

وتابعت التعليمات، بحسب البيان: "يحق نقل طلبة الصفوف غير المنتهية للنصف الثاني من العام الدراسي من مدرسة الى أخرى لغاية 31 / 3، على ان تكون من صلاحية السيد مدير عام التربية ، ولا يحق لطلبة الثالث المتوسط والسادس الاعدادي النقل بعد العطلة الربيعية لكونه متعلق بمشروع الدفتر الالكتروني".

واضافت: "يمنع منع باتا نقل الطلبة من المدارس الثانوية العامة وكذلك المدارس ثنائية اللغة ومدارس ايشق والمدارس الاهلية الى مدارس المتميزين وثانوية كلية بغداد ، كما لا يوجد ما يمنع من نقل الطلبة من المدارس المتوسطة والاعدادية الى المدارس الاهلية وبالعكس وفقا للصلاحية المخولة لكم كونها مدارس مجازة من قبل الوزارة على ان يكون نقلهم وفقا لنظام المدارس الثانوية ماعدا طلبة الخامس والسادس العلمي في مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد على ان يتم تطبيق الفقرات أعلاه في حالة النقل".

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