الناتو يدين محاولة اغتيال الكاظمي ويؤكد الاستمرار بدعم العراق امنيا وعسكريا

2021/11/07 | 15:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ادان حلف شمال الاطلسي (الناتو) محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.واكد الاستمرار بدعم العراق امنيا وعسكريا .وجاء في بيان للناتو :" ان محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عملية مدانة ومستنكرة".واضاف "اننا مستمرون بدعم مؤسسات العراق الامنية والعسكرية"./ انتهى

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