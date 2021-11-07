نقابة الصحفيين العراقيين: محاولة اغتيال رئيس الوزراء سابقة خطيرة تعرض امن العراق واستقراره للخطر

2021/11/07 | 15:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ادانت نقابة الصحفيين العراقيين محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، باستهداف منزله داخل المنطقة الخضراء ، ووصفتها بانها :" سابقة خطيرة تعرض امن العراق واستقراره للخطر ".واكدت النقابة في بيان صحفي :" ان هذا العمل ، المرفوض محليا ودوليا ، يسيء للعراق ومكانته واستقلاله ، في الوقت الذي يسعى فيه الحكماء من اصحاب القرار الى اعادة هيبة الدولة وفرض سلطة القانون بما يعزز الاستقرار والامن والازدهار لشعب العراق ".ودعت نقابة الصحفيين العراقيين الجميع الى التهدئة وضبط النفس وعدم الانجرار وراء محاولات عودة البلاد الى الفوضى وعدم الاستقرار ./ انتهى7

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