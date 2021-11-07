رئيس الوزراء العراقي يؤكد المضي قدماً في حماية المسارات الدستورية والقانونية

2021/11/07 | 15:17 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الأحد، رئيس الجمهورية، برهم صالح.وأكد رئيس الجمهورية، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إدانته للاعتداء الإرهابي الجبان الذي تعرض له رئيس مجلس الوزراء، مصطفى …

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