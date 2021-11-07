اتصال بين الكاظمي ورئيس الوزراء الكويتي حول محاولة الاغتيال

2021/11/07 | 15:18 - المصدر: وكالة ناس

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رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، استنكر فيه الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له رئيس مجلس الوزراء، وأكد تضامن الكويت مع العراق حكومةً وشعباً.

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