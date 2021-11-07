تحالف عزم يدعو إلى وأد الفتنة والجلوس إلى طاولة المباحثات

2021/11/07 | 15:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد دعا تحالف عزم بزعامة خميس الخنجر، القوة السياسية إلى وأد الفتنة والجلوس إلى طاولة المباحثات، فيما شدد على ملاحقة المتورطين باستهداف منزل رئيس مجلس الوزراء.

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