الصناعة العراقية تحدد شروط منح القروض للمشاريع

2021/11/07 | 15:47 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حددت وزارة الصناعة والمعادن العراقية، شروط منح القروض للمشاريع الصناعية، فيما أكدت اتخاذ إجراءات للحد من الفساد بإنجاز المشاريع في القطاع الخاص.وقال مستشار الوزارة لشؤون التنمية، قيصر أحمد الهاشمي، وفقا ً لما جاء بوكالة الأنباء العراقية …

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