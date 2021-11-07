العراق.. إدانات عربية ودولية لمحاولة اغتيال رئيس مجلس الوزراء

2021/11/07 | 15:47 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، عدداً من الاتصالات الهاتفية من قادة الدول الشقيقة والصديقة، استنكروا فيها الاعتداء الإرهابي الجبان الذي تعرض له سيادته.وتلقى الكاظمي، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس …

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