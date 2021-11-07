بالوثيقة.. إلغاء العمل بنظام الكورسات والعودة إلى الفصلي في المدارس

2021/11/07 | 15:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قررت وزارة التربية، إلغاء العمل بنظام الكورسات والعودة إلى النظام الفصلي للصفوف غير المنتهية في المدارس.

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إلغاء العمل بنظام الكورسات والعودة إلى الفصلي في المدارس أولاً على النور نيوز.

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