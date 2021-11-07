توضيح بشأن دوي انفجار في بغداد

2021/11/07 | 15:48 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مصدر أمني، اليوم الأحد، طبيعة دوي انفجار سمع صوته في العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "دوي الانفجار الذي تم سماعه ضمن المنطقة الخضراء ومحيطها، عبارة عن تفجير المقذوف الذي عثر عليه فوق منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".وأضاف، أن "التفجير تم تحت السيطرة".

وكانت القوات الأمنية، قد عثرت في وقت سابق من اليوم الأحد، على مقذوفات لم تنفجر في سطح منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، تعرض رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى محاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيَّرة مفخَّخة.

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