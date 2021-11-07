تعمل لدى رجل دين في النجف.. انقاذ عاملة اجنبية من الانتحار

2021/11/07 | 15:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مطلع، الاحد، بانقاذ عاملة اجنبية تعمل في خدمة المنازل لدى رجل دين من محاولة انتحار في النجف.

وذكر المصدر لـ NRT عربية، (7 تشرين الثاني 2021)، ان "فتاة أجنبية تعمل خادمة لدى رجل دين في النجف منطقة خان المخضر".

واضاف، ان "الفتاة كانت تروم بإلقاء نفسها من مكان مرتفع دون معرفة الأسباب التي دفعتها إلى محاولة الانتحار"، لافتا الى ان "قوة أمنية تدخلت ومنعتها من اكمال محاولتها، فيما طوقت القوات الأمنية مكان الحادث واتخذت الإجراءات القانونية".

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