2021/11/07 | 15:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاحد، بانفجار مسيطر عليه في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لـ NRT عربية، (7 تشرين الثاني 2021)، ان "الانفجار الذي حصل قبل قليل في المنطقة الخضراء هو تحت السيطرة".

واضاف، انه "كان الصاروخ الذي عثر عليه فوق منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، تعرض رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى محاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيرة مفخخة.

ودعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجميع إلى الحوار الهادف والبناء من اجل العراق ومستقبله، فيما أشار إلى أن الصواريخ والطائرات المسيرة الجبانة لا تبني أوطاننا ولا مستقبلنا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دوي انفجار في منطقة الخضراء بالعاصمة بغداد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دوي انفجار في منطقة الخضراء بالعاصمة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).