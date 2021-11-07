2021/11/07 | 15:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كـشـف وكـيـل وزارة الـتخـطـيط ماهـر حماد جوهان، عن وجـود سـعـي لادراج مـشـاريـع عملاقة في موازنة 2022، متوقعاً قدرتها على تغطية النفقات الاساسية، وان يكون عجزها اقل من موازنة العام الحالي.وقال جوهان، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التخطيط تكشف عن “مصير” التعيينات في موازنة 2022 المركز الخبري الوطني.

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