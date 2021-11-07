كويتي يقع ضحية إمرأة أغرته بـ 100 ألف دولار

2021/11/07 | 15:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت السلطات الكويتية من إلقاء القبض على مواطنة بعدما اتهمت بأنها تمارس نشاط تبديل النقود المزيفة، حيث أنها تمتلك مبلغ كبير من الدولارات المزورة والمحشوة بأوراق بيضاء.

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