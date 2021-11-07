الفيض الإلهي - سعود سالم

2021/11/07 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم أركيولوجيا العدم103 - نظرية الفيض الإلهيالفلاسفة اليونانيون، أرسوا مجموعةً من المبادئ والأصول التي استخدموها في تنظيراتهم العلمية منذ بداية الفلسفة، ومن تلك المبادئ، مبدأ السببية، الذي يفترض وجود علاقة وثيقة بين العلة والمعلول، فطالما كانت العلة واحدة وثابتة فلا يمكن أن يكون المعلول كثيراً ومتغيراً، ومن هنا فقد رفض معظمهم القول بأن جميع الموجودات قد صدرت عن واجب الوجود بشكلٍ مباشر، بمع ......





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