الصحة تسجل 924 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2021/11/07 | 16:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، عن تسجيل 924 اصابة بـ وباء كورونا و 1405 حالة شفاء اضافة الى وفاة 25 شخصا خلال 27 ساعة في العراق.وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات:-

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