برشلونة يتلقى صفعة جديدة

2021/11/07 | 16:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد نادي برشلونة الاسباني، اليوم الأحد، تعرض لاعب جديد من الفريق الأول لإصابة تمنعه من المشاركة في المباريات القادمة.واصيب مؤخرًا العديد من لاعبي الفريق و من أبرزها للمهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، والجناح الإسباني أنسو فاتي، وزميله الفرنسي عثمان ديمبلي.

وقال النادي الكتلوني، في بيان طبي: “يعاني نيكو جونزاليس من حمل زائد في عضلة المقرب للفخذ الأيسر، ولن ينضم إلى منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا”.

وشارك نيكو جونزاليس مع برشلونة هذا الموسم في 13 مباراة بمختلف البطولات، ولم يحرز أي هدف حتى الآن، بينما قدم تمريرة حاسمة واحدة.

يذكر أن برشلونة تعادل، أمس السبت، مع سيلتا فيجو بنتيجة (3-3)، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني، ليصبح البارسا في المركز التاسع بالليجا برصيد 17 نقطة، وله مباراة مؤجلة.

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