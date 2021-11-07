2021/11/07 | 16:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلطت وكالة أسوشيتد برس الضوء على مشكلة تواجه الآلاف حول العالم ممن تلقوا لقاحات ضد كوفيد-19 غير معتمدة من الولايات المتحدة خاصة تلك الصينية والروسية

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