إليكم إرشادات النظام الغذائي لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية

2021/11/07 | 16:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عشرة خصائص لأنماط الطعام الصحية للقلب، منها الدمج بين نظام غذائي متوازن والتمارين الرياضية؛ واستهلاك العناصر الغذائية من الطعام عوضًا عن المكمّلات الغذائية؛ وتناول الحبوب الكاملة؛ وتقليص كمية الصوديوم والسكر وتناول الكحول؛ وسواها...

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