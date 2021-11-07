2021/11/07 | 16:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف قائد عسكري في القوات العراقية، اليوم الاحد، حقيقة الانباء عن اعلان حالة الطوارئ في العاصمة بغداد.

وذكر القائد لم يذكر اسمه في حديث لروسيا اليوم وتابعته (بغداد اليوم): "عدم وجود إعلان لحالة الطوارئ في البلاد على خلفية محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي".

وأضاف انه "لم نناقش في الاجتماعات الأخيرة مع القائد العام للقوات المسلحة إعلان حالة الطوارئ، كما لم تطرح الفكرة من الأساس".

وكانت انباء روجت، اليوم الاحد، عزم الحكومة اعلان حالة الطوارئ في العاصمة بغداد على خلفية احداث الليلة الماضية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد محاولة اغتيال الكاظمي.. ما حقيقة إعلان حالة طوارئ في بغداد؟) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد محاولة اغتيال الكاظمي.. ما حقيقة إعلان حالة طوارئ في بغداد؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).