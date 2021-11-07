الاتحاد الأوروبي يدعو لمحاسبة منفذي الهجوم على منزل الكاظمي

2021/11/07 | 16:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعا الممثل السامي للاتحاد الاوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاحد، لمحاسبة منفذي الهجوم على منزل رئيس الوزراء، مصطفي الكاظمي.

وقال بوريل في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الاتحاد الاوروبي يدين بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وأضاف أنه "يجب محاسبة مرتكبي هذه المحاولة، اي عنف غير مقبول ويجب الا يسمح له بتقويض العملية الديمقراطية".

وبين أن "الهدوء وضبط النفس والحوار امر اساسي في فترة ما بعد الانتخابات، يجب على جميع الاطراف المشاركة في الحوار السياسي والتعاون لمواجهة التحديات التي يواجهها العراق، لصالح الوطن والشعب العراقي".

وأكد أن "الاتحاد الاوروبي يواصل دعم الشعب العراقي في طريقه نحو السلام والاستقرار والازدهار".

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