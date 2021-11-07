2021/11/07 | 16:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الموارد المائية :" ان سد اليسو الواقع على نهر دجلة جنوب شرق تركيا تم انجازه واكمال عملية الخزن المائي فيه وتشغيله منذ العام 2019 ".وعلقت الوزارة ، بشأن الاعلان عن افتتاح سد اليسو :" ان السد انشئ لاغراض توليد الطاقة الكهربائية ، وقد دخل الخدمة منذ ذلك التأريخ "، مبينة :" ان افتتاح السد من قبل الحكومة التركية ، افتتاح بروتوكولي يقع ضمن احتفالات الجمهورية التركية بمئوية تأسيسها "./انتهى5

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