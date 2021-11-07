الاطاحة بعصابة لتجارة المواد المخدرة في البصرة

2021/11/07 | 16:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / القت القوات الامنية القبض على عصابة لتجارة المواد المخدرة ، وضبطت بحوزتها كمية من مادة الحشيشة المخدرة في البصرة .وقال قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي في بيان :" ان القوات الامنية شرعت بعملية واسعة ضمن مناطق الشاوي ، اسفرت عن الاطاحة بعصابة لتجارة المواد المخدرة تتكون من ثلاثة اشخاص ، بالجرم المشهود ، و ضبطت بحوزتهم كمية من مادة الحشيشة المخدرة "./ انتهى

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