2021/11/07 | 16:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأحد، إحباط محاولة تهريب موادة خطرة في البصرة.

وقالت الهيئة في بيان، إنها “تمكنت من إحباط محاولة حاويتين محملة بمواد كيمياوية خطرة في مركز كمرك ام قصر الجنوبي بعد ورود معلومات من جهاز المخابرات الوطني لكونها مخالفة لضوابط وتعليمات الأستيراد”.

وأشارت إلى “تنظيم محضر اصولي بالحاويتين بمشاركة الدوائر الساندة وفقا لقانون الكمارك رقم ٢٣لسنة١٩٨٤المعدل والتعليمات النافذة”.

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