2021/11/07 | 16:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه مدير المرور العام اللواء الحقوقي، طارق اسماعيل الربيعي، اليوم الاحد، مدراء المحافظات ومدراء مجمعات التسجيل ببذل المزيد من الجهود من اجل خدمة المواطنين وبمتابعة تنفيذ الية تسجيل المركبات الغير مسجلة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور تنشر تعلميات تسجيل المركبات “غير اصولية” المركز الخبري الوطني.

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