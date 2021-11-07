ما حقيقة إعلان حالة الطوارئ في العراق؟.. قائد عسكري يوضح

2021/11/07 | 16:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى قائد عسكري، الأحد، وجود إعلان لحالة الطوارئ في البلاد على خلفية محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الليلة الماضية.

وأوضح القائد العسكري لـ"روسيا اليوم" (7 تشرين الثاني 2021)، انه "لم نناقش في الاجتماعات الأخيرة مع القائد العام للقوات المسلحة إعلان حالة الطوارئ، كما لم تطرح الفكرة من الأساس".

وكانت وسائل إعلام أشارت إلى وجود حالة طوارئ في بغداد على خلفية أحداث الليلة الماضية.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق، أن مقر إقامة الكاظمي في المنطقة الخضراء تعرض الليلة الماضية للاستهداف بواسطة طائرة مسيرة.

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