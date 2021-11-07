الأزهر يعلق بشأن محاولة اغتيال الكاظمي.. ويحذر من 'أصحاب النيات الخبيثة'

2021/11/07 | 16:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان الأزهر، الأحد، محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، داعيا العراقيين الى التكاتف وتفويت الفرصة على "أصحاب النيات الخبيثة".

وذكر الازهر في بيان اليوم، (7 تشرين الثاني 2021)، "ندين بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي"، داعيا العراقيين الى "التكاتف والتوحد من أجل إعلاء مصلحة العراق والوقوف في وجه أعدائه".

وأكد الأزهر "وقوفه إلى جانب العراق ضد كل ما يهدد أمنه واستقراره"، مشددا على ضرورة "تفويت الفرصة على أصحاب النيات الخبيثة ممن لا يريدون الخير لهذا البلد العربي الكبير".

واعرب الازهر عن امله ان "يتمتع العراق بالاستقرار والرخاء".

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، تعرض رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى محاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيرة مفخخة.

ودعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجميع إلى الحوار الهادف والبناء من اجل العراق ومستقبله، فيما أشار إلى أن الصواريخ والطائرات المسيرة الجبانة لا تبني أوطاننا ولا مستقبلنا.

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