2021/11/07 | 16:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حدد السفير التركي لدى العراق، علي رضا غوناي، اليوم الأحد، أسباب بناء بلاده للسدود.وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان إن “مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم الأحد، السفير التركي في بغداد، علي رضا غوناي، وبحث الطرفان آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، كما جرى استعراض العلاقات الثنائية بين […]

ظهرت المقالة السفير التركي يحدد للأعرجي أسباب بناء السدود أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير التركي يحدد للأعرجي أسباب بناء السدود) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير التركي يحدد للأعرجي أسباب بناء السدود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).