الكويت.. توقيف أجنبية

2021/11/07 | 17:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت السلطات الكويتية مقيمة بريطانية، ووجهت لها "تهمة انتهاك حرمة الأديان " بسبب وشم (تاتو) وضعته على ساقها يتضمن "آية قرآنية"، وفق صحيفة "الرأي" الكويتية

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