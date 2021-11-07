2021/11/07 | 17:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أدانت حكومة المانيا، اليوم الاحد، محاولة اغتيال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، داعية الى خفض التصعيد في البلاد.وبحسب بيان من الحكومة الالمانية، تابعه “المركز الخبري الوطني”، انها “تدين الهجوم على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ألمانيا تدين محاولة اغتيال الكاظمي وتدعو لخفض التصعيد المركز الخبري الوطني.

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