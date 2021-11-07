الاتحاد الأوروبي يعلّق على محاولة اغتيال الكاظمي

2021/11/07 | 17:01 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا لمحاسبة مرتكبي هذه المحاولة (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

دان الاتحاد الاوروبي، بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وقال الاتحاد في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "يجب محاسبة مرتكبي هذه المحاولة"، موضحًا أن "أي عنف غير مقبول ويجب ألا يسمح له بتقويض العملية الديمقراطية".

وأضاف الاتحاد أن "الهدوء وضبط النفس والحوار أمر أساسي في فترة ما بعد الانتخابات.



يجب على جميع الأطراف المشاركة في الحوار السياسي والتعاون لمواجهة التحديات التي يواجهها العراق، لصالح الوطن والشعب العراقي".

وتابع البيان أن "الاتحاد الأوروبي يواصل دعم الشعب العراقي في طريقه نحو السلام والاستقرار والازدهار".

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قائمة تهديدات طويلة سبقت محاولة اغتيال الكاظمي

التفاصيل الكاملة لمحاولة اغتيال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي

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