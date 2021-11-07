طـــه حـــســيـــن .. صـــور مــتــجــددة - أحمد الخميسي

2021/11/07 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_الخميسي رحل طه حسين عن عالمنا في 28 أكتوبر 1973، وبعد نحو نصف قرن يتجدد في نفسي أنه في طه حسين تحديدا، وليس في غيره من رواد التنوير، امتزجت الرسالة الفكرية بالنبرة الانسانية، وفي شخصه الفريد تطابق وجه الانسان السمح مع رسالته لأجل التقدم والتطور، وكان نزار القباني محقا عندما رثاه بقصيدة يقول فيها:" ارمِ نظارتيكَ ما أنتَ أعمى..



إنما نحن جوقةُ العميانِ".



أما د.



لويس عوض فأوجز رحلة ذلك المفكر العظيم بقوله : ......





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