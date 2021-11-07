الكاظمي: نلاحق مرتكبي جريمة الأمس.. نعرفهم جيداً وسنكشفهم

2021/11/07 | 23:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأحد، بـ"ملاحقة مرتكبي جريمة الأمس"، في إشارة إلى القصف الذي استهدف مقر سكنه في بغداد، مؤكدا "نعرفهم جيدا وسنكشفهم".

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