كل ما قد يهمك معرفته عن محاولة اغتيال رئيس وزراء العراق

2021/11/07 | 23:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، لمحاولة اغتيال فاشلة، فجر الأحد، حيث تم استهداف مقره بطائرة بدون طيار تحمل متفجرات، مع عودته من جولة تفقدية لقوى الأمن التي تصدت لمحتجين ضد نتائج الانتخابات، عند البوابة الجنوبية للمنطقة الخضراء في بغداد.

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