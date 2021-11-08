الكاظمي يتعهد بملاحقة مرتكبي محاولة اغتياله: نعرفهم جيدًا وسنكشفهم

2021/11/07 | 23:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء الأحد، محاولة اغتياله، التي وقعت فجر الأحد بهجوم على مقر إقامته بطائرتين بدون طيار مفخختين، بـ"العمل الجبان"، متوعدا بملاحقة مرتكبيه وكشفهم.

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