2021/11/07 | 23:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: N5femedNVAE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من الجهة التي استهدفت منزل الكاظمي ؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من الجهة التي استهدفت منزل الكاظمي ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).