2021/11/07 | 23:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية الكويتي يستنكر الحادث الجبان الذي تعرض له الكاظمي المركز الخبري الوطني.

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