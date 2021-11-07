الاغتيال والانقلاب وما بينهما

2021/11/07 | 23:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام سيل‭ ‬الأسئلة‭ ‬بدأ‭ ‬يتدفق،‭ ‬ليس‭ ‬بالضرورة‭ ‬له‭ ‬إجابات‭ ‬محددة،‭ ‬أيهما‭ ‬أكثر‭ ‬تدميراً‭ ‬للوضع‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المشهد‭ ‬المتضعضع،‭ ‬اغتيال‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬ام‭ ‬انقلاب‭ ‬عسكري‭ ‬او‭ ‬مليشياوي‭ ‬كامل‭ ‬الأركان؟‭ ‬وايهما‭ ‬يكون‭ ‬قابلاً‭ ‬للتحقق‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عدم‭ ‬استشعار‭ ‬الخطر‭ ‬المحدق‭ ‬من‭ ‬الرؤوس‭ ‬السياسية‭ ‬المحشوة‭ ‬بالعُقد،‭ ‬انقلاب‭ ‬الدولة‭ ‬على‭ ‬اللا‭ ‬دولة‭ ‬ام‭ ‬العكس؟‭ ‬ لا‭ […]

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