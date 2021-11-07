2021/11/07 | 23:21 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الناتو يدين محاولة الاغتيال ويعلن دعمه بغداد لمكافحة الارهاب بغداد- بروكسل – واشنطن – باريس – الزمان نجا رئيس الوزراء العراقي من «محاولة اغتيال فاشلة» بواسطة «طائرة مسيّرة مفخّخة» استهدفت فجر الأحد مقرّ إقامته في بغداد، في هجوم لم تتبنّه أيّ جهة في الحال وردّ عليه مصطفى الكاظمي بالدعوة إلى «التهدئة وضبط النفس»، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدانة دولية وعراقية واسعة للهجوم الإرهابي على منزل الكاظمي ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدانة دولية وعراقية واسعة للهجوم الإرهابي على منزل الكاظمي ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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