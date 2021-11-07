إدانة‭ ‬دولية‭ ‬وعراقية‭ ‬واسعة‭ ‬للهجوم‭ ‬الإرهابي‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬الكاظمي‭ ‬

2021/11/07 | 23:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناتو‭ ‬يدين‭ ‬محاولة‭ ‬الاغتيال‭ ‬ويعلن‭ ‬دعمه‭ ‬بغداد‭ ‬لمكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬ بغداد‭- ‬بروكسل‭ ‬–‭ ‬واشنطن‭ – ‬باريس‭ ‬–‭ ‬الزمان‭ ‬ نجا‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬من‭ ‬‮«‬محاولة‭ ‬اغتيال‭ ‬فاشلة‮»‬‭ ‬بواسطة‭ ‬‮«‬طائرة‭ ‬مسيّرة‭ ‬مفخّخة‮»‬‭ ‬استهدفت‭ ‬فجر‭ ‬الأحد‭ ‬مقرّ‭ ‬إقامته‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬لم‭ ‬تتبنّه‭ ‬أيّ‭ ‬جهة‭ ‬في‭ ‬الحال‭ ‬وردّ‭ ‬عليه‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬بالدعوة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬التهدئة‭ ‬وضبط‭ ‬النفس‮»‬،‭ […]

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