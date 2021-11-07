مَن هو الكاظمي الذي يريدون اغتياله؟

2021/11/07 | 23:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭,- ‬الزمان‭ ‬ رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬الذي‭ ‬نجا‭ ‬من‭ ‬‮«‬محاولة‭ ‬اغتيال‭ ‬فاشلة‮»‬‭ ‬فجر‭ ‬الأحد،‭ ‬هو‭ ‬رئيس‭ ‬سابق‭ ‬لجهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬واعلامي‭ ‬سابق‭ ‬ومفاوض‭ ‬ماهر‭ ‬بات‭ ‬مستقبله‭ ‬السياسي‭ ‬مجهولاً‭ ‬بعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬النيابية‭ ‬المبكرة‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭. ‬ وبحسب‭ ‬اجماع‭ ‬المحللين‭ ‬فإن‭ ‬الكاظمي‭ ‬كان‭ ‬صمام‭ ‬الأمان‭ ‬بعد‭ ‬انتفاضة‭ ‬تشرين‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ […]

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