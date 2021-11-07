اندلاع حريق بعدد من خيام المعتصمين قرب المنطقة الخضراء

2021/11/07 | 23:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بإندلاع حريق في عدد من خيام المعتصمين، بالقرب من المنطقة الخضراء، وسط بغداد.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "حريقا اندلع اليوم، في عدد من خيام المعتصمين، بالقرب من المنطقة الخضراء، وسط بغداد".

وأضاف بالقول: "لم تتضح بعد أسباب الحريق، أو فيما اذا خلف الحادث أية خسائر".

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