2021/11/07 | 23:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور..انتشار واسع للقوة التكتيكية في ديالى

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