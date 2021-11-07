ضبط كميات كبيرة من المخدرات معدة للتهريب في البصرة

2021/11/07 | 23:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الاحد، عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات معدة للتهريب الى محافظة البصرة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "جهود أبطال قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبإشراف ومتابعة مباشرة من قبل مدير القسم، أسفرت عن ضبط (6 كيلو غرام) من مادة الكريستال و25000 حبة مخدرة كانت معدة للتهريب الى محافظة البصرة ".

وأضافت ان "عملية الضبط استندت الى معلومات استخبارية ومراقبة دقيقة ومن خلال كمين امني محكم في احدى القرى التابعة لناحية العزير (قرية الصخرة)"، مشيرة الى انه "تم ضبط المواد المخدرة داخل عجلة أحد تجار المخدرات ".

وأوضحت ان "تاجر المخدرات قد لاذ بالفرار مستغلاً وعورة الارض وعتمة الليل وكثرة الاشجار في القرية المذكورة ، بعد ان ترك عجلته عند محاصرتها".

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