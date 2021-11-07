الصيهود يدعو المتظاهرين والقوات الامنية الى التهدئة وضبط النفس ووأد الفتن

2021/11/07 | 23:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/دعا النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون الفائز بالانتخابات محمد سعدون الصيهود المتظاهرين والقوات الامنية الى ضرورة التهدئة وضبط النفس ووأد الفتن التي تريد اشاعة الفوضى وتقويض العملية السياسية في العراق.واكد الصيهود في بيان صحفي اليوم ان : هناك ايادي خارجية عابثة تريد خلط الاوراق واضاعة الوقت على المتظاهرين والمعتصمين وبالتالي استسلامهم وانسحابهم ".واضاف :" يجب على الجميع احترام القانون والنظام وبنفس الوقت يجب احترام حقوق المتظاهرين المشروعة ، والذين سلكوا الطرق القانونية في التعبير عن ارادتهم "، مبينا ان " المتظاهرين هم ابناء شعبنا كما هم ابناء قواتنا الامنية ، بالتالي يجب تفويت الفرصة على المتآمرين الذين يعتاشون على الفتن والذين يريدون النيل من وحدة العراق وشعبه "./انتهى س

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