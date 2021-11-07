الكاظمي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الداخلية الكويتي

2021/11/07 | 23:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اتصالاً هاتفياً من وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر علي الصباح، عبر فيه عن استنكاره للحادث الجبان الذي تعرض له رئيس مجلس الوزراء./انتهى9

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