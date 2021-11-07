الكاظمي يتلقي اتصالاً هاتفياً من وزير الداخلية الكويتي

2021/11/07 | 23:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد -واع

تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، اتصالاً هاتفياً من وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر علي الصباح.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر علي الصباح، عبر فيه عن استنكاره للحادث الجبان الذي تعرض له رئيس مجلس الوزراء".

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