السيطرة على حريق داخل مطعم في الكرادة

2021/11/07 | 23:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، السيطرة على حريق اندلع داخل مطعم، وسط العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن فرقها "في مركز الكرادة تمكنت مساء اليوم، من إخماد حادث حريق اندلع داخل مطعم في منطقة مجمع مشن".

وأشارت إلى، "عدم تسجيل اصابات بشرية".

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